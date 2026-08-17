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Il giovane Montalbano: le anticipazioni (trama, cast e streaming) della sesta puntata (replica)

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AGF
di Antonio Scali
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Il giovane Montalbano: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata (replica)

Questa sera, lunedì 17 agosto 2026, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica la sesta puntata de Il giovane Montalbano, serie televisiva italiana prodotta dal 2012 al 2015 e già trasmessa da Rai 1. È il prequel de Il commissario Montalbano in quanto vede protagonista un Salvo in giovane età. La serie è firmata da Andrea Camilleri e Francesco Bruni ed è tratta da alcune raccolte della serie letteraria sul noto poliziotto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Salvo e Livia hanno deciso di passare una settimana insieme in Provenza, per stare un po’ da soli in un paesaggio da sogno. Il commissario accetta anche di andare a trovare insieme il padre. Si trova però ad affrontare due difficili omicidi, tra cui quello di Attilio Gambardella, un parricidio che gli toglierà il sonno. A preoccuparlo è il fervore religioso che sembra nascondersi anche dietro le uccisioni di animali che si ripetono regolarmente ogni lunedì. Sembra che dietro ci sia un serial killer pronto a passare alla strage di persone innocenti. Montalbano sarà costretto a chiedere a Livia di annullare il viaggio, ma lei partirà lo stesso, sembrerebbe con qualcuno che porta un nome tedesco, maschile.

Il giovane Montalbano: il cast

Abbiamo visto la trama della sesta puntata de Il giovane Montalbano, ma qual è il cast completo della serie tv in replica su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Michele Riondino: Salvo Montalbano
  • Alessio Vassallo: Mimì Augello
  • Andrea Tidona: Carmine Fazio
  • Fabrizio Pizzuto: Agatino Catarella
  • Beniamino Marcone: Giuseppe Fazio
  • Sarah Felberbaum: Livia Burlando
  • Adriano Chiaramida: padre di Montalbano
  • Alessio Piazza: Paternò
  • Maurilio Leto: Gallo
  • Giuseppe Santostefano: dottor Pasquano
  • Carmelo Galati: Nicolò Zito
  • Massimo De Rossi: questore Alabiso
  • Massimiliano Davoli: Gegé Gullotta

Altri interpreti: Tea Falco (Grazia), Rocco Tommaso Cicarelli (Dindó), Marilyn Gallo (Elena Briguccio) e Alessandra Costanzo (Adelina).

Streaming e tv

Dove vedere la sesta puntata de Il giovane Montalbano in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 17 agosto 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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