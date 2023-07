Il giovane Montalbano: trama, cast, quante puntate e streaming (replica)

Da lunedì 3 luglio 2023 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica Il giovane Montalbano, serie televisiva italiana prodotta dal 2012 al 2015 e già trasmessa da Rai 1. È il prequel de Il commissario Montalbano in quanto vede protagonista un Salvo in giovane età. La serie è firmata da Andrea Camilleri e Francesco Bruni ed è tratta da alcune raccolte della serie letteraria sul noto poliziotto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Salvo è il poco più che trentenne vice commissario relegato tra le montagne sicule, luogo che non gradisce per via della lontananza dal mare. È fidanzato con Mery, insegnante catanese con cui vive una complicata relazione a distanza destinata presto a concludersi. La promozione a commissario lo fa tornare a Vigata, cittadina dove Montalbano aveva già vissuto da bambino negli anni successivi la morte della madre. Qui conosce i suoi nuovi colleghi tra cui Carmine Fazio, esperto ispettore che lo aiuta a inserirsi nella nuova realtà, Agatino Catarella, simpatico e imbranato poliziotto, il giovane Giuseppe Fazio, figlio di Carmine e desideroso di seguire le orme paterne, e Mimì Augello, con cui inizialmente non c’è simpatia. La nuova realtà lo riporta inoltre a stretto contatto con suo padre, produttore di vino, con cui ha da tempo un difficile rapporto.

Il giovane Montalbano: il cast

Abbiamo visto la trama de Il giovane Montalbano, ma qual è il cast completo della serie tv in replica su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Michele Riondino: Salvo Montalbano

Alessio Vassallo: Mimì Augello

Andrea Tidona: Carmine Fazio

Fabrizio Pizzuto: Agatino Catarella

Beniamino Marcone: Giuseppe Fazio

Sarah Felberbaum: Livia Burlando

Adriano Chiaramida: padre di Montalbano

Alessio Piazza: Paternò

Maurilio Leto: Gallo

Giuseppe Santostefano: dottor Pasquano

Carmelo Galati: Nicolò Zito

Massimo De Rossi: questore Alabiso

Massimiliano Davoli: Gegé Gullotta

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Il giovane Montalbano in replica su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima lunedì 3 luglio 2023; la sesta e ultima lunedì 7 agosto 2023. Non è chiaro se successivamente la Rai manderà in onda o meno anche la seconda stagione, anch’essa composta da sei puntate. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 3 luglio 2023

Seconda puntata: lunedì 10 luglio 2023

Terza puntata: lunedì 17 luglio 2023

Quarta puntata: lunedì 24 luglio 2023

Quinta puntata: lunedì 31 luglio 2023

Sesta puntata: lunedì 7 agosto 2023

Streaming e tv

Dove vedere Il giovane Montalbano in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in replica su Rai 1 il lunedì sera alle ore 21,25. Non solo tv. Sarà possibile vedere o rivedere la serie tv anche in streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.