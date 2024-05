Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, mercoledì 8 maggio 2024

Questa sera, mercoledì 8 maggio 2024, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 8 maggio 2024.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di “Chi non urla è complice”, sarà l’inchiesta sul sistema sanitario nazionale, le cui lungaggini hanno costretto parte dei cittadini italiani a rivolgersi al privato, senza però ottenere i rimborsi Asl previsti dalla legge.

A seguire, un reportage sui centri di accoglienza, dove, fra Piemonte e Lazio, i migranti sono spesso lasciati a se stessi, senza forme di tutela che li proteggano dagli interessi della criminalità organizzata. E, ancora, la testimonianza di due suore, che, per la prima volta in televisione, denunceranno i presunti abusi subiti da Marko Ivan Rupnik, teologo ed ex gesuita già oggetto di un’indagine da parte del Dicastero per la Dottrina della Fede.

Infine, la tematica green, con il caso della Sardegna, regione in cui una società cinese ha messo le mani sul progetto di un mega parco solare.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – mercoledì 8 maggio 2024 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Infinity, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.