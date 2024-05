Makari: anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata in replica su Rai 1, 19 maggio 2024

Stasera, domenica 19 maggio 2024, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica la sesta puntata di Makari, la prima stagione della serie tv tratta dalle opere di Gaetano Savatteri (Sellerio Editore), per la regia di Michele Soavi e la sceneggiatura di Francesco Bruni, Salvatore De Mola, Leonardo Marini e Attilio Caselli. Protagonista Claudio Gioè. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama e anticipazioni

Un tragico evento si abbatte su tutta la comunità de “La Città del Sole”: Teodoro Bettini, che risultava scomparso da varie ore, viene trovato morto a Pizzo Ciunna, alle pendici di un’altura dalla quale è precipitato. Saverio nota che il corpo di Teodoro è disteso di schiena, portandolo a escludere una caduta accidentale. Nella jeep dell’uomo (rimasta a Garritano, a 10 kilometri di distanza dal rinvenimento del corpo) trova le sue scarpe da trekking e un taccuino degli appuntamenti, uno dei quali con l’influente imprenditore edile Carmelo Nicodemo, dal quale aveva acquistato diversi territori per espandere le strutture della comunità. Nicodemo afferma che l’incontro è stato amichevole, ma dopo che Saverio lo punzecchia lo caccia dallo studio.

Makari: il cast

Abbiamo visto la trama di Makari, ma qual è il cast completo della fiction di Rai 1? Protagonista Claudio Gioè, che interpreta il ruolo di Saverio Lamanna, giornalista caduto in disgrazia proprio all’apice della carriera, che torna in Sicilia per rifarsi una vita. Accanto a lui, tra gli interpreti principali della serie, ci sono Domenico Centamore, nel ruolo dello stravagante e affezionato Peppe Piccionello, amico d’infanzia ritrovato, e Ester Pantano che interpreta Suleima la studentessa di architettura di cui si innamora Lamanna. Nel cast di Makari anche: Filippo Luna e Sergio Vespertino, rispettivamente il Vicequestore Randone e il Maresciallo Guareschi. Poi Tuccio Musumeci, il padre di Saverio. Nelle scene ambientate nel passato, il piccolo Saverio è interpretato da Francesco Occhipinti, sua madre da Vanessa Gallipoli e il padre da Antonio Liotta.

Streaming e tv

Dove vedere la sesta puntata di Makari in diretta tv, live streaming e replica? Come detto, la serie tv va in onda oggi – domenica 19 maggio 2024 – alle ore 21,25 in replica su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet. Vi siete persi la puntata? Niente panico. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperarle tutte (sono già disponibili) grazie alla funzione on demand.