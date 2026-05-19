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È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 19 maggio su Rete 4

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di Anton Filippo Ferrari
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È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 19 maggio 2026 su Rete 4

Questa sera, martedì 19 maggio 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 19 maggio 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Anticipazioni e ospiti 19 maggio 2026

La segretaria del Partito democratico Elly Schlein sarà ospite di Bianca Berlinguer nel nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”. Nel corso della puntata, ampio spazio anche alle ultime novità e al dibattito politico in merito alla strage di sabato scorso a Modena dove, Salim El Koudri, arrestato con l’accusa di strage e lesioni aggravate, si era gettato in auto, a folle velocità, contro i passanti. E ancora, il caso Garlasco: la difesa di Andrea Sempio è al lavoro su perizie e consulenze tecniche per spiegare il contenuto degli audio dei soliloqui. Tra gli ospiti anche Rita Dalla Chiesa e Antonio De Rensis.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 19 maggio 2026 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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