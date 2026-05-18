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I Cesaroni – Il ritorno: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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I Cesaroni – Il ritorno: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata

Questa sera, lunedì 18 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la sesta puntata de I Cesaroni – Il ritorno, la nuova stagione della serie tv cult diretta da Claudio Amendola che torna in onda con la settima stagione (la sesta fu trasmessa nel 2014). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Marco, sempre più cupo dopo il rientro da Milano, allarma Adriano. Mimmo è giù: con Ines non va. I preparativi per la festa di Adriano non vanno a buon fine: la macchinina e’ arrivata rotta e location saltata. Giulio e Carlo prendono in mano la situazione. Virginia vede una chiamata sul telefono di Walter: i dubbi sul malessere di Marco aumentano. Stefania soffre per amore.

I Cesaroni – Il ritorno: il cast

Abbiamo visto la trama della sesta puntata de I Cesaroni – Il ritorno, ma qual è il cast della nuova stagione della serie tv? Nel cast della nuova stagione della serie troviamo: Claudio Amendola, Ricky Memphis, Matteo Branciamore, Ludovico Fremont, Elda Alvigini, Niccolò Centioni, Federico Russo, Marta Filippi, Valentina Bivona, Pietro Serpi, Andrea Arru, Chiara Mastalli, Giancarlo Ratti, Maurizio Mattioli e Lucia Ocone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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