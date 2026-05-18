NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming su Rai 3

Questa sera, lunedì 18 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda NewsRoom, la docu-serie di Monica Maggioni che intreccia il metodo del lavoro giornalistico con il racconto, il reportage, l’inchiesta, l’analisi dei dati. Sono gli ingredienti di una formula originale nella costruzione e ricchissima nella proposta di contenuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Le nuove forme di colonialismo economico e politico al centro della nuova puntata di “Newsroom”. Dal Kenya alla Somalia, dallo Zambia al Sudafrica fino alla Groenlandia, “Newsroom” attraversa alcune delle aree strategiche del pianeta per capire se il colonialismo si sia davvero concluso nel Novecento o se stiano emergendo nuove forme di dominio economico e geopolitico.

Al centro del racconto, la competizione globale per il controllo delle risorse strategiche e la nuova guerra fredda tra Stati Uniti e Cina, sempre più impegnati a ridefinire le rispettive aree di influenza nel mondo. Comprendere ciò che alimenta guerre, alleanze e crisi internazionali significa infatti capire chi esercita oggi il potere globale: i “padroni del mondo”, tema portante di questa stagione di “Newsroom”.

Il programma, nato con l’obiettivo di creare un dialogo tra pubblico generalista e audience digitale, intreccia reportage, testimonianze, analisi dei dati e interviste ai protagonisti delle vicende raccontate, insieme ai contributi di esperti e inviati.

Streaming e tv

Dove vedere NewsRoom in diretta tv e live streaming? La docu-serie va in onda, come detto, stasera – lunedì 18 maggio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.