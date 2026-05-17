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Amici 2026, il serale: vincitore, chi ha vinto il talent di Canale 5

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Amici 2026, il serale: vincitore, chi ha vinto il talent di Canale 5

AMICI 2026 SERALE VINCITORE – Chi ha vinto la finale di Amici 2026, il serale in onda stasera, domenica 17 maggio, alle ore 21,30 su Canale 5? A trionfare nel talent di Maria De Filippi è stato… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Allievi

Quali sono gli allievi ammessi al Serale di Amici 2026? Si tratta di 17 allievi. Ecco tutti i concorrenti ammessi al serale: si tratta di 8 ballerini (Emiliano, Alex, Michele, Alessio, Simone, Kiara, Nicola e Antonio) e 9 cantanti (Angie, Gard, Valentina, Opi, Plasma, Riccardo, Lorenzo, Caterina ed Elena). Come nelle edizioni precedenti, i 17 allievi sono suddivisi in tre squadre guidate a coppie dai professori (un docente di canto e uno di ballo per ogni squadra). Le tre squadre sono: Rudy Zerbi – Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini – Veronica Peparini e Anna Pettinelli – Emanuel Lo.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi guideranno Elena, Emiliano, Riccardo, Nicola, Plasma, Antonio e Caterina. Emanuel Lo e Anna Pettinelli saranno i professori di Gard, Opi, Valentina, Kiara e Alessio. Infine, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini avranno il compito di seguire Alex, Simone, Michele, Angie e Lorenzo.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2026, il serale in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il sabato o domenica sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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