Ascolti tv sabato 11 luglio: Mondiali 2026, Ciao Darwin, La promessa

Ascolti tv sabato 11 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 11 luglio2026? Su Rai 1 sono andati in onda i Mondiali di calcio 2026. Su Rai 3 Sapiens. Su Rete 4 La promessa. Su Canale 5 Ciao Darwin. Su Italia 1 Godzilla e Kong: il nuovo impero. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 11 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.