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La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

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di Anton Filippo Ferrari
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La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

Questa sera, sabato 11 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda La promessa, soap opera spagnola diretta da Miguel Conde, Eva Bermudez De La Vega. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il duca de Valladares torna alla Promessa con l’obiettivo di tornare a negoziare ma a una condizione: che Catalina e Martina gli chiedano scusa. Le ragazze si abbassano al suo volere ma il duca sembra comunque irremovibile sulle sue posizioni. Dopo una cena alla Promessa e un invito a restare la notte, il duca chiede di essere accompagnato l’indomani nelle campagne da Adriano per poter vedere in prima persona le condizioni in cui lavorano i braccianti della Promessa. Lorenzo mette Curro alle strette e cerca di farsi dire che cosa stanno confabulando lui e Angela. Enora chiede aiuto a Candela per convincere Simona a portare una merenda a Tono nel pomeriggio, assicurandole che Manuel non ci sarà e che lei si allontanerà per lasciare madre e figlio da soli a parlare. Candela accetta di aiutarla. Don Cristobal convoca nuovamente Pia e Ricardo per sapere chi dei due lascerà la Promessa ma loro avanzano una nuova proposta: interrompere la loro relazione per salvare il loro posto di lavoro.

I de Lujan accettano, seppur con qualche remora, la proposta del barone de Valladares, ma ben presto comprendono che non sarà sufficiente a porre fine al conflitto. La tensione tra Curro e Lorenzo cresce inesorabile, spingendo Angela a correre immediatamente a Lujan per procurarsi il biglietto per la Svizzera. Manuel prende una decisione sorprendente riguardo alla vendita della sua quota nell’impresa di motori a Pedro Farre. La questione di chi manterrà il proprio lavoro tra Pia e Ricardo, si risolve grazie a un intervento inatteso che mette fine alla minaccia di don Cristobal. Simona, invece, non è soddisfatta della riconciliazione con Tono e confida a Enora di essere certa che suo figlio lo abbia fatto solo per far felice lei. Nel frattempo, a La Promessa cala la sera e Angela non è ancora rientrata. Curro è profondamente preoccupato, e al mattino anche Leocadia si sveglia inquieta, senza trovare sua figlia accanto a sè.

Cast

Abbiamo visto la trama de La promessa, ma qual è il cast della soap opera in onda su Rete 4? Tra gli attori principali: Ana Garces, Eva Martin, Manuel Regueiro, Arturo Sancho, Joaquin Climent, Antonio Velazquez, Carmen Asecas, Alicia Bercan, Marga Martinez.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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