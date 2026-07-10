L’erede: anticipazioni (trama e cast) e streaming della puntata, 10 luglio

Questa sera, venerdì 10 luglio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata L’erede, la serie tv turca drammatica/sentimentale diretta da Deniz Celebi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

I festeggiamenti delle nozze si celebrano in un clima carico di tensione, che esplode durante il ballo tra Serhat e Yildiz. Melek irrompe sulla scena e, accecata dal dolore, affronta Serhat davanti a tutti, accusandolo di averle promesso un amore che non ha mai avuto il coraggio di dichiarare pubblicamente. La rottura è violenta e umiliante: la ragazza lo lascia tra lo shock generale, trasformando la festa in scandalo. Subito dopo, Melek fugge, ma viene presa di mira da Izzet, un uomo di Meryem, incaricato di eliminarla. Il piano però fallisce tragicamente: nello scontro è proprio lui a perdere la vita. Nonostante l’odio crescente tra Melek e Yildiz, tutti fanno ritorno alla villa per ordine di Serhat. Qui Sultan ristabilisce l’ordine, fermando sul nascere un nuovo scontro tra le due donne; poi, rimasta sola, si rifugia nella preghiera, temendo per il destino dei suoi figli. Intanto Serhat, divorato dalla sete di vendetta, dichiara guerra alla famiglia rivale.

Serhat, recatosi con i suoi uomini alla villa di capo Ziyan, ne esce senza che nasca nessun conflitto. Informa Akif di essersi accordato con Ziyan e poi, incalzato dal fratello, confessa di essere sotto ricatto dallo stesso Ziyan che possiede i video compromettenti del suocero Himli. Sevde, intanto, saputo che hanno sparato a Melek, va alla villa degli Yelduran e convince Sultan a fargliela incontrare. Serhat va a parlare con Hilmi e Akif, inavvertitamente, informa Nergis del fatto che hanno sparato a Melek. A quel punto Serhat decide di portare i suoceri alla villa. Yildiz dice a Sultan del ricatto e la convince che la colpa sia tutta di Melek, tanto che prende la decisione di cacciarla via. Scoppia una lite furiosa al termine della quale Sultan da uno schiaffo a Melek proprio mentre sta entrando nella villa Serhat con i suoi genitori. Rimasti soli in una stanza, Hilmi confessa alla moglie e alla figlia tutta la storia del ricatto.

Serhat vuole porre fine al ricatto di Halim nei confronti di Hilmi. Gli tende un agguato in un ristorante, ma per una mossa avventata di Hilmi, Serhat reagisce sparando e uccidendolo. Controllando il telefono della vittima, Yusuf scopre che Dalyan è socio di Halim e gli Yelduran lo incastrano, mettendolo davanti al cadavere, con la pistola in mano e fotografandolo da lontano. Serhat incontra il Capo Ziyan ed estingue di persona il debito di Hilmi, con uno scambio di denaro e di foto che incriminano Dalyan.

L’erede: il cast

Abbiamo visto la trama de L’erede, ma qual è il cast completo della serie tv? Tra gli attori principali: Ilhan Sen, Aybuke Pusat, Biran Damla Yilmaz, Birgul Ulusoy, Vural Tantekin, Veda Yurtsever Ipek, Onur Bilge, Sezin Bozaci e Mazlum Cimen.

Streaming e tv

Dove vedere L’erede in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – venerdì 10 luglio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.