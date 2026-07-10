Ascolti tv giovedì 9 luglio: Mondiali 2026, Tim Battiti Live, Innamorato pazzo

Ascolti tv giovedì 9 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 9 luglio2026? Su Rai 1 sono andati in onda i Mondiali di calcio 2026. Su Rai 2 Mai fidarsi di mio marito. Su Rai 3 Overland. Su Rete 4 Innamorato pazzo. Su Canale 5 Tim Battiti Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 9 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.