Tim Battiti Live 2026: le anticipazioni (cast, cantanti e scaletta) della seconda puntata

Questa sera, giovedì 9 luglio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Tim Battiti Live 2026, il festival musicale più amato dell’estate. Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Le puntate del programma sono state realizzate in Puglia a Trani, nella suggestiva cornice sul mare di Piazza Quercia, da mercoledì 24 a domenica 28 giugno. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (cast, cantanti e scaletta)

Nel corso delle varie serate si esibiranno tantissimi artisti. Nello specifico: Achille Lauro, Alex Britti, Annalisa, Arisa, Aiello, Baby K, Benji & Fede, Alessio Bernabei, Serena Brancale, Carl Brave, Clara, Clementino, Cioffi, Ditonellapiaga, Delia, Dolcenera, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Emma, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Ernia, Federica Abbate, FDV, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gabry Ponte, Gaia, Gemelli Diversi, Gigi D’Alessio, Giusy Ferreri, Grelmos, Irama, J-Ax, Kamrad, LDA – Aka7even, Le Vibrazioni, Levante, Ludwig, Malika Ayane, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi, Mara Sattei, Merk & Kremont, Mew, Mr. Rain, Nayt, Nicolò Filippucci, Noemi, Orietta Berti, Paola Iezzi, Patty Pravo, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Rhove, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sangiovanni, Anna Tatangelo, Sarah Toscano, Sayf, The Kolors, Tommaso Paradiso e Welo. Infine, direttamente dalla Finale di Amici 25, ci saranno Lorenzo Salvetti (vincitore dell’edizione del talent), Elena D’Elia ed Angie. La sigla delle puntate sarà Sorry scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari.

La scaletta di Tim Battiti Live 2026? L’ordine di uscita dei vari cantanti nel corso delle varie serate in programma su Canale 5 non è stato reso noto.

Streaming e tv

Dove vedere Tim Battiti Live 2026 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.