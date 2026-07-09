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Mai fidarsi di mio marito: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2

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Pixabay
di Antonio Scali
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Mai fidarsi di mio marito: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Mai fidarsi di mio marito è il film in onda in prima visione su Rai 2 questa sera, 9 luglio 2026, alle ore 21.20. Un avvincente thriller del 2025 diretto da Colleen Rush, David Weaver. Sopravvissuta miracolosamente a un brutale attacco domestico, Lisa scopre che la mente dietro il tentato omicidio è il marito. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama e cast

Una donna di nome Lisa viene violentemente attaccata in casa sua e lasciata in fin di vita insieme al suo bambino non ancora nato. Dopo aver miracolosamente sopravvissuto, inizia a scoprire che il suo fidato marito potrebbe essere il responsabile del brutale attacco. Lisa dovrà fare i conti con una realtà spaventosa e cercare di capire se davvero non si può mai fidare di chi si ama. Nel cast attori celebri come Keana Lyn Bastidas, Marilu Henner, Jon McLaren.

Streaming e tv

Dove vedere Mai fidarsi di mio marito in tv e streaming? Appuntamento in prima visione questa sera, 9 luglio 2026, su Rai 2 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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