Innamorato pazzo: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, giovedì 9 luglio 2026, alle ore 21,20 (circa) su Rete 4 va in onda Innamorato pazzo, film del 1981, diretto da Castellano e Pipolo con Adriano Celentano e Ornella Muti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Cristina, principessa del piccolo regno di Saint Tulipe, è in visita di stato a Roma con tutta la sua famiglia reale. Famiglia che però è a corto di soldi e alla disperata ricerca della esorbitante somma di 50 miliardi di lire per salvare l’indipendenza del principato, tanto che ormai Cristina è promessa in sposa a un ricco miliardario (un fabbricante di cannoni militari) per evitare il fallimento del reame. Annoiata e ribelle, si allontana di nascosto dalla villa dove alloggia e decide di farsi un giro per Roma. Salendo su un autobus come tanti incontra chi le cambierà la vita: un folle e simpatico conducente di nome Barnaba Cecchini. Quest’ultimo s’innamora all’istante di lei e sarà decisissimo a conquistarsi la ragazza, contro tutto e tutti…

Innamorato pazzo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Innamorato pazzo, ma qual è il cast completo del film? Protagonisti Celentano e Ornella Muti. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Adriano Celentano: Barnaba Cecchini

Ornella Muti: Cristina

Adolfo Celi: re Gustavo

Milla Sannoner: Betsy, moglie di Re Gustavo

Enzo Garinei: segretario di Re Gustavo

Corrado Olmi: sindaco

Franco Diogene: capo cameriere

Dino Cassio: vigile

Tiberio Murgia: venditore di tappeti

Silvia Ferluga: cartomante

Luigi Castejon: segretario ambasciatore

Fulvio Mingozzi: guardiano del Foro Romano

Enzo De Toma: uomo tamponato da Barnaba

Gerry Bruno: cameriere

Jimmy il Fenomeno: benzinaio

Alfio Patanè: chef

Tony Morgan: strillone dei giornali

Lidia Costanzo: Angela, amica di Barnaba

Streaming e tv

Dove vedere Innamorato pazzo in tv e live streaming? Il film va in onda oggi, giovedì 9 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.