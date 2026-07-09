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Innamorato pazzo: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Innamorato pazzo: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, giovedì 9 luglio 2026, alle ore 21,20 (circa) su Rete 4 va in onda Innamorato pazzo, film del 1981, diretto da Castellano e Pipolo con Adriano Celentano e Ornella Muti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Cristina, principessa del piccolo regno di Saint Tulipe, è in visita di stato a Roma con tutta la sua famiglia reale. Famiglia che però è a corto di soldi e alla disperata ricerca della esorbitante somma di 50 miliardi di lire per salvare l’indipendenza del principato, tanto che ormai Cristina è promessa in sposa a un ricco miliardario (un fabbricante di cannoni militari) per evitare il fallimento del reame. Annoiata e ribelle, si allontana di nascosto dalla villa dove alloggia e decide di farsi un giro per Roma. Salendo su un autobus come tanti incontra chi le cambierà la vita: un folle e simpatico conducente di nome Barnaba Cecchini. Quest’ultimo s’innamora all’istante di lei e sarà decisissimo a conquistarsi la ragazza, contro tutto e tutti…

Innamorato pazzo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Innamorato pazzo, ma qual è il cast completo del film? Protagonisti Celentano e Ornella Muti. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Adriano Celentano: Barnaba Cecchini
  • Ornella Muti: Cristina
  • Adolfo Celi: re Gustavo
  • Milla Sannoner: Betsy, moglie di Re Gustavo
  • Enzo Garinei: segretario di Re Gustavo
  • Corrado Olmi: sindaco
  • Franco Diogene: capo cameriere
  • Dino Cassio: vigile
  • Tiberio Murgia: venditore di tappeti
  • Silvia Ferluga: cartomante
  • Luigi Castejon: segretario ambasciatore
  • Fulvio Mingozzi: guardiano del Foro Romano
  • Enzo De Toma: uomo tamponato da Barnaba
  • Gerry Bruno: cameriere
  • Jimmy il Fenomeno: benzinaio
  • Alfio Patanè: chef
  • Tony Morgan: strillone dei giornali
  • Lidia Costanzo: Angela, amica di Barnaba

Streaming e tv

Dove vedere Innamorato pazzo in tv e live streaming? Il film va in onda oggi, giovedì 9 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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