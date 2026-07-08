Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:50
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

White Elephant – Codice criminale: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

White Elephant – Codice criminale: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 8 luglio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda White Elephant, film del 2022 con protagonista il grande Bruce Willis. La regia è di Jesse V. Johnson. Un appassionante film d’azione da non perdere in prima visione su Italia 1 per tutti gli amanti del genere. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Quando due poliziotti assistono a un tentativo di omicidio, un ex marine ora diventato sicario della mafia, Gabriel Tancredi (Rooker) riceve l’ordine dal suo spietato boss mafioso (Willis) di eliminare qualsiasi minaccia. Con un subalterno desideroso di mettersi in luce, bande rivali che fanno le loro mosse e un numero crescente di vittime, ogni passo che Tancredi fa minaccia vite… inclusa la sua.

White Elephant: il cast

Un ex agente dei marine deve combattere la sua coscienza e il suo codice d’onore quando è costretto a collaborare con la mafia. Nel cast spicca il nome di Bruce Willis. Tra gli altri attori troviamo Michael Rooker, Olga Kurylenko, John Malkovich, Lorenzo Antonucci, Michael Rose, Vadhir Derbez, Lauren Buglioli, Ski Carr, Josef Cannon. La regia è di Jesse V. Johnson.

Streaming e tv

Dove vedere White Elephant in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 8 luglio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Un giorno in pretura: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi, 8 luglio
TV / Temptation Island (Estate 2026) streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata dell’8 luglio 2026
Ti potrebbe interessare
TV / Un giorno in pretura: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi, 8 luglio
TV / Temptation Island (Estate 2026) streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata dell’8 luglio 2026
TV / Temptation Island (Estate 2026): le anticipazioni e coppie della terza puntata
TV / Lino d’Italia – Storia di un itALIENO: tutto quello che c’è da sapere sul documentario
Spettacoli / Paola Ferrari: "TeleMeloni? Sono una donna libera"
TV / Ascolti tv martedì 7 luglio: Mondiali 2026, Che ci faccio qui, Memories
TV / E alla fine arriva Polly: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Che ci faccio qui: anticipazioni e streaming della puntata di oggi
TV / Storie al bivio: anticipazioni e ospiti del programma di Monica Setta su Rai 2
Ricerca