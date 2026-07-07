Che ci faccio qui: anticipazioni e streaming della puntata di oggi, 7 luglio

Questa sera, martedì 7 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Che ci faccio qui, il programma ideato e condotto da Domenico Iannacone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Che si intende per limite umano? E quanto questo limite dipende dallo sguardo con cui si osserva un corpo? “La forma perfetta” s’interroga su queste domande entrando nella vita, fuori dal comune, di Simona Atzori. Nata senza braccia, Simona ha costruito nel tempo una relazione piena con il proprio corpo, trasformandolo in uno strumento espressivo assoluto. Ballerina, pittrice e scrittrice, ha creato un linguaggio personale capace di unire arte e movimento vincendo qualunque barriera fisica e culturale. Il suo corpo non viene nascosto né compensato, ma abitato. Nei gesti, nella disciplina, nella ripetizione quotidiana, prende forma un equilibrio che non elimina il limite, ma lo attraversa.

Domenico Iannacone si muove dentro questa esperienza, rompe le distanze, entra nel modo in cui Simona costruisce ogni giorno il proprio rapporto con il mondo e con gli altri. Non c’è rappresentazione della disabilità, ma una presenza che ridefinisce, dall’interno, il significato stesso di limite. Ad accoglierlo sono i luoghi della sua vita: la casa, gli spazi del lavoro artistico, la dimensione più intima dei ricordi. Un viaggio profondo, a tratti commovente, in cui talento e fragilità si intrecciano senza separarsi. “La forma perfetta” non offre una lezione, ma apre un orizzonte: quello in cui ciò che appare mancanza può essere riconosciuto come forma, possibilità, bellezza.

Streaming e tv

Dove vedere Che ci faccio qui in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.