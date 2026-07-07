Storie al bivio: anticipazioni e ospiti del programma di Monica Setta su Rai 2 | 7 luglio 2026

Storie al bivio è il programma ormai divenuto cult di Monica Setta che intervista personaggi noti, tra momenti privati, testimonianze, riflessioni e racconti. Lo show torna nella prestigiosa collocazione della prima serata di Rai 2. Vediamo le anticipazioni di questa sera, 7 luglio 2026.

Anticipazioni e ospiti

È Carmen Russo, che ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera e della sua vita privata, ad aprire il nuovo appuntamento con “Storie al bivio di sera”. A seguire, un momento di particolare intensità: la Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, offrirà una toccante testimonianza dedicata al marito, condividendo con il pubblico una pagina di memoria intima e profonda. L’intervista alla Ministra Eugenia Roccella è stata registrata, nello studio 3 di Via Teulada in Roma, prima della tragica scomparsa di suo marito, Luigi Cavallari, che tuttora risulta disperso nel Lago di Vico, in provincia di Viterbo.

Spazio, poi, a Natasha Stefanenko: la modella e conduttrice si racconterà a cuore aperto, soffermandosi in particolare sulla solidità del suo lungo e duraturo matrimonio, un legame che rappresenta un pilastro fondamentale nella sua vita privata, oltre il successo professionale. E ancora, ospite del salotto di Monica Setta, la deputata ed ex presidente della Camera, Laura Boldrini che si aprirà in un ritratto intimo e inedito. Il racconto prosegue con la partecipazione di Corinne Clery, che si confesserà tra bilanci personali e nuovi progetti. La serata sarà arricchita dai tre momenti musicali dedicati ai successi di Rosanna Fratello.

Streaming e tv

Dove vedere Storie al bivio in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 questa sera, martedì 7 luglio 2026, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.