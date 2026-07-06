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Calcio

Tardelli parla di “ordini dall’alto” sul caso Balogun, gelo in studio: “Te ne assumi la responsabilità” | VIDEO

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La conduttrice Paola Ferrari ha ripreso l'ex calciatore

di Niccolò Di Francesco
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Attimi di imbarazzo in Rai tra Marco Tardelli e Paola Ferrari durante una discussione sul Balogun, l’attaccante statunitense a cui è stata revocata la squalifica rimediata durante il match, valevole per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, tra Usa e Bosnia. “È una gran brutta cosa perché, al di là del fatto che lui possa aver commesso il fallo volontariamente o meno, se fosse successo in area di rigore avrebbero dato il rigore. Sicuramente. Era rigore. E allora era anche fallo e, di conseguenza, questa decisione non andava annullata” ha dichiarato l’ex calciatore negli studi Rai aggiungendo: “In questo Mondiale si può fare di tutto, perché basta ricevere degli ordini”. A questo punto, però, Tardelli è stato stoppato dalla conduttrice Paola Ferrari, che ha commentato: “Ah, degli ordini, dici. Va bene, certo, quello che dici è importante e te ne assumi la responsabilità. Non so chi possa dare un ordine a Infantino”.

 

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A rendere tutto più imbarazzante è stato il messaggio postato da Donald Trump in cui il presidente Usa ringraziava la Fifa che subito dopo è stato letto dalla stessa Paola Ferrari. “Come diceva giustamente Marco Tardelli, è sicuramente (una decisione) importante e farà discutere” ha aggiunto Paola Ferrari leggendo il post del tycoon. Nel frattempo, il New York Times, ha rivelato che la decisione dell’organo calcistico di “riabilitare” il giocatore statunitense sarebbe arrivata dopo una telefonata di Donald Trump a Gianni Infantino, presidente della Fifa. La notizia sarebbe stata riferita da tre persone a conoscenza della conversazione.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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