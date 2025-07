Tragedia nel mondo del calcio: è morto Diogo Jota, attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese

Il mondo del calcio è sotto shock: è morto a soli 28 anni Diogo Jota, attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese. Il calciatore, secondo le prime informazioni, sarebbe rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 luglio nella provincia di Zamora, in Spagna. Secondo una prima ricostruzione, l’auto su cui Jota viaggiava ha iniziato a sbandare, uscendo fuori strada e prendendo immediatamente fuoco. A bordo della vettura c’era anche il fratello del calciatore del Liverpool, André, anche lui morto nell’incidente.

⚫ Muere el futbolista del Liverpool Diogo Jota en un accidente de tráfico en la provincia de Zamora 😢 El siniestro se produjo en el kilómetro 65 de la A-52, a la altura del término municipal de Palacios de Sanabria. pic.twitter.com/Uz15fMHKoZ — MARCA (@marca) July 3, 2025

Nato a Massarelos il 4 dicembre 1996, Diogo Jota inizia la carriera calcistica nel Paços de Ferreira. Nel 2016 viene acquistato dall’Atletico Madrid anche se in realtà non giocherà mai per i “colchoneros”. Il calciatore, infatti, viene girato in prestito al Porto mentre l’anno successivo, nel 2017, viene nuovamente ceduto in prestito dall’Atletico Madrid al club inglese del Wolverhampton. Dopo essere acquistato a titolo definitivo disputa tre ottimi stagioni con il Wolverhampton per poi trasferirsi al Liverpool per 45 milioni di euro. Con la maglia dei “reds” disputa 117 partite mettendo a segno 47 reti conquistando, tra le altre cose, anche una Premier League vinta proprio quest’anno. Nel corso della sua carriera ha indossato 49 volte la maglia del Portogallo mettendo a segno 14 gol. Con la Nazionale ha vinto per due volte la Nations League. Il calciatore si era sposato appena 10 giorni fa con la compagna Rute Cardoso con la quale aveva tre figli.