No Way Up: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, 6 luglio 2026, su Italia 1 va in onda il film No Way up – Senza via d’uscita, pellicola del 2024. Un avvincente thriller diretto da Claudio Fäh, che punta tutto sulla tensione psicologica tra i sopravvissuti intrappolati a migliaia di metri sotto la superficie dell’oceano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni, coma la trama e il cast.

Trama

Un aereo precipita nel Pacifico e si incastra su una scogliera sottomarina. Intrappolati all’interno della fusoliera sommersa, alcuni passeggeri lottano per la sopravvivenza con l’ossigeno che diminuisce e l’acqua che sale. Le dinamiche tra i superstiti si fanno tese, mentre il pericolo esterno cresce di minuto in minuto. Il film punta sulla claustrofobia, la tensione crescente e l’angoscia del non sapere se, e come, si potrà riemergere vivi da quel buco nero subacqueo.

No Way Up: il cast

Tra gli attori spicca Colm Meaney, noto soprattutto per i suoi ruoli in Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Deep Space Nine e in film come The Commitments e Con Air. Vediamo insieme il cast completo con gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Sophie McIntosh: Ava

Will Attenborough: Kyle

Jeremias Amoore: Jed

Manuel Pacific: Danilo

Grace Nettle: Rosa

Colm Meaney: Brandon

Phyllis Logan: Mardy ‘Nana’

James Carroll Jordan: Hank

Streaming e tv

Dove vedere No Way Up in tv e streaming? Appuntamento su Italia 1 questa sera, 6 luglio 2026, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.