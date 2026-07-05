Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della 12esima puntata

Questa sera, domenica 5 luglio 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda l’12esima puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anticipazioni e trama

L’arresto di Canfeza, Sare e Gulizar sconvolge gli equilibri alla villa. Afet è furiosa con Gulizar per la sua recente alleanza con Canfeza, e Mahir è altrettanto arrabbiato con la moglie per il suo comportamento.

In un acceso confronto, Canfeza sfoga tutta la sua frustrazione al marito. Più tardi, mentre lei dorme, Mahir si scusa e sembra finalmente pronto a mettere da parte l’orgoglio e a ricucire il rapporto con la moglie.

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.