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La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

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di Anton Filippo Ferrari
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La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

Questa sera, sabato 4 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda La promessa, soap opera spagnola diretta da Miguel Conde, Eva Bermudez De La Vega. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Le anticipazioni delle puntate serali de La Promessa ci fanno vedere che Manuel prova a convincere Leocadia a cedere la sua quota a Pedro Farrè ma la donna si prende del tempo per decidere senza dargli una risposta. Simona e Candela vogliono chiedere a Enora se sia innamorata di Tono. Alonso, Martina e Jacobo commentano l’arresto del capitano. Vera parla con Teresa e le confida che il fratello è stato invitato da Lope alla Promessa. Jacobo dice a Manuel che Martina sta pensando di lasciare la Promessa.

Curro ammette con Vera e Lope che è stato lui a far arrestare Lorenzo, mentre Ricardo chiede a Samuel se può aiutarlo a far annullare il suo matrimonio ma la risposta non è positiva. Pia dice a Ricardo che Cristobal ha ricevuto due lettere, secondo lei nasconde qualcosa. Tono rivela a Samuel di amare Enora ma il prete gli ricorda che è sposato. Alonso chiede a Manuel se ha risolto i problemi con Leocadia e a quel punto il figlio gli rimprovera di non aver coraggio nella gestione della tenuta. Angela e Curro si riavvicinano, ma questo non impedisce di vivere con difficoltà l’arresto di Lorenzo e le conseguenze che può avere. Tra Martina e Catalina non si placa lo scontro.

Cast

Abbiamo visto la trama de La promessa, ma qual è il cast della soap opera in onda su Rete 4? Tra gli attori principali: Ana Garces, Eva Martin, Manuel Regueiro, Arturo Sancho, Joaquin Climent, Antonio Velazquez, Carmen Asecas, Alicia Bercan, Marga Martinez.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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