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Veleno in alta quota: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2

Immagine di copertina
di Antonio Scali
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Veleno in alta quota: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, sabato 4 luglio 2026, in prima visione su Rai 2 in prima serata alle ore 21.30 va in onda il film Veleno in alta quota, pellicola del 2025. Si tratta di un avvincente thriller che appassionerà gli amanti del genere, diretto da Peter Sullivan. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Subito dopo il decollo, l’assistente di volo Nora riceve la telefonata di uno sconosciuto che la ricatta: per salvare la vita della sua famiglia, dovrà avvelenare un passeggero a bordo. Mentre l’aereo si avvicina alla destinazione, diventa chiaro che, in un modo o nell’altro, qualcuno non arriverà vivo alla fine del volo.

Veleno in alta quota: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film su Rai 2? Troviamo grandi attori come Alicia S. Mason, Christopher Sky, Sophie Woods.

Streaming e tv

Dove vedere Veleno in alta quota in tv e streaming? Appuntamento in prima visione su Rai 2 questa sera, 4 luglio 2026, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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