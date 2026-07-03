Scusate se esisto: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Rai 1
Scusate se esisto: trama, cast e streaming del film su Rai 1
Questa sera, venerdì 3 luglio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Scusate se esisto, film del 2014 diretto da Riccardo Milani, con protagonisti Paola Cortellesi e Raoul Bova. Il film è ispirato dal progetto dell’architetta italiana Guendalina Salimei per la riqualificazione del Corviale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Con una brillante carriera professionale a Londra alle spalle, Serena, architetta di origine abruzzese, decide di ritornare a lavorare in Italia, a Roma. Per una donna ottenere un posto di lavoro all’altezza della sua qualifica si rivela tuttavia difficile e, per ottenere un progetto di riqualificazione del quartiere di Corviale, decide di farsi passare per l’assistente di un architetto di sesso maschile. A Roma intanto conosce Francesco, uomo gay divorziato, con il quale stringe una profonda amicizia e a cui chiederà proprio di essere il fantoccio per il suo progetto.
Scusate se esisto: il cast
Abbiamo visto la trama di Scusate se esisto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Paola Cortellesi: Serena Bruno
- Raoul Bova: Francesco
- Corrado Fortuna: Pietro
- Lunetta Savino: Michela
- Marco Bocci: Nicola
- Ennio Fantastichini: Dott. Ripamonti
- Cesare Bocci: Volponi
- Stefania Rocca: Maria
- Federica De Cola: Martina
- Beatrice Vendramin: Monica
- Simon Grechi: Marco
- Antonio D’Ausilio: Impiegato finto tifoso Juventus
- Filomena Macro: zia Clementina (zia di Serena)
- Franca Di Cicco: la mamma di Serena
- Ermanno Spera: Slave72
- Valeria Flore: Cameriera
Streaming e tv
Dove vedere Scusate se esito in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 3 luglio 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.