Il mio amico Tempesta: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Il mio amico Tempesta è il film in onda questa sera, 18 agosto 2026, alle ore 21.30 su Canale 5. Pellicola francese del 2022 diretta da Christian Duguay. È l’adattamento cinematografico dell’omonimo racconto di Christophe Donner, contenuto nella raccolta Il cavallo più bello del mondo (2006), da cui era precedentemente stato tratto il fumetto Corri, Tempesta! (2016), scritto sempre da Donner e illustrato da Jérémie Moreau. Ma vediamo insieme trama e cast.

Trama

Zoé è nata praticamente nella scuderia dei genitori ed è sempre cresciuta in mezzo ai cavalli, per i quali nutre una grande passione. Crescendo quindi il suo sogno è diventato quello di essere una fantina e tra tutti i cavalli della scuderia il suo preferito è Tempête, che ha visto nascere. Una sera in cui infuria un temporale, però, Zoé ha un incidente in cui viene colpita alla schiena proprio dal suo adorato cavallo, rimanendo paralizzata dalla vita in giù.

Il mio amico Tempesta: il cast del film

Tanti i grandi interpreti che prendono parte al film Il mio amico Tempesta, in prima serata su Canale 5.

Mélanie Laurent: Marie

Pio Marmaï: Philippe

Carmen Kassovitz: Zoé a 17 anni

Charlie Paulet: Zoé a 12 anni

June Benard: Zoé a 5 anni

Kacey Mottet-Klein: Sébastien

Danny Huston: Cooper

Carole Bouquet: Monica Cooper

Atmen Kelif: Haddid

Hugo Becker: Pierre

Paul Bartel: Kevin Barillot

Streaming e tv

Dove vedere Il mio amico Tempesta in tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, 18 agosto 2026, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.