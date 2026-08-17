Per sempre Gino: lo speciale in replica su Rai 2 dedicato a Gino Paoli

Per sempre Gino è lo speciale in replica su Rai 2 questa sera, 17 agosto 2026, alle ore 21.20, con al conduzione di Pierluigi Diaco, e già trasmesso a marzo, in occasione della scomparsa del cantautore. Scopriamo insieme le anticipazioni e gli ospiti.

Ospiti

Riproposto questa sera in replica, nel corso dello speciale Per sempre Gino Pierluigi Diaco accoglierà una serie di ospiti che ricorderanno cos’ha rappresentato Gino Paoli per la musica, la cultura e la società italiana. Tra questi Marino Bartoletti, Alba Parietti, Rosanna Vaudetti, Gabriella Farinon e Tommaso Cerno. Un omaggio speciale, poi, lo farà il Presidente Fausto Bertinotti, che ricorderà in quale contesto sociale è iniziata la grandissima carriera di Gino Paoli, con cui ha anche condiviso la passione politica a fine anni Ottanta. Poi, la grande attrice Milena Vukotic reciterà i testi delle prime due canzoni depositate in Siae da Gino Paoli il 13 gennaio 1961, “Io vivo nella luna” e “Volevo averti per me”, lette dagli spartiti originali gentilmente concessi dal Presidente della Siae, Salvo Nastasi. Nel corso della serata, attori e cantanti si alterneranno al microfono per cantare o recitare i successi immortali di Gino Paoli, il tutto arricchito da esclusive immagini di repertorio dagli anni Sessanta a oggi del cantautore genovese.