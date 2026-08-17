Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3, 17 agosto 2026

Filorosso è il programma di approfondimento in onda per tutta l’estate su Rai 3, il lunedì in prima serata, a partire dalle 21.20. Tanti gli ospiti in studio per analizzare i temi di attualità, come la guerra in Ucraina, lo scontro politico e i casi di cronaca, ma anche le sfide economiche e sociali, i grandi appuntamenti culturali, gli scenari internazionali. Non mancheranno servizi e reportage. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Filorosso in onda questa sera, 17 agosto 2026.

Anticipazioni e ospiti

A “Filorosso” si parte con l’emergenza siccità in Sicilia, e in particolare con il caso di Ravanusa (Agrigento), dove per 20 giorni la popolazione è rimasta senza acqua. Ne parlano con Antonino Monteleone e Adele Grossi, il vicepresidente della Camera dei deputati, Giorgio Mulè e il consigliere regionale all’Ars ed esponente di Progetto Civico, Ismaele La Vardera. In collegamento anche il sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola. La gestione delle spiagge italiane, e le difficoltà per tanti cittadini di accedere alle spiagge libere, caratterizzeranno la seconda parte del programma.

Interverranno il presidente di + Europa e dei Radicali Italiani, Matteo Hallisey e il giornalista di Libero, Fabio Dragoni. Spazio anche alle ultime novità sull’arresto di Valter Lavitola, che ha ammesso di essere stato il mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci. Ne parlano lo scrittore Fulvio Abbate, il direttore del quotidiano Il Tempo, Daniele Capezzone, Francesca Pascale, l’ex sindaco di Napoli e magistrato, Luigi De Magistris e il direttore del Fattoquotidiano.it, Peter Gomez. Il programma approfondisce anche questa settimana gli ultimi sviluppi del caso Garlasco. Intervengono, tra gli altri, l’avvocato Antonio De Rensis, la direttrice del settimanale “Giallo”, Albina Perri, la criminologa Flaminia Bolzan, l’avvocato Massimo Lovati, il generale Luciano Garofano, il biologo forense Ugo Ricci e la content creator Francesca Bugamelli.

Streaming e tv

Dove vedere Filorosso in diretta tv e in streaming? Appuntamento a partire dalle 21,20, stasera – lunedì 17 agosto 2026 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Filorosso è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.