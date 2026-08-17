Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 17 agosto 2026

Questa sera, lunedì 17 agosto 2026, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 17 agosto 2026, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata la ricostruzione dell’attentato a Sigfrido Ranucci, dopo la confessione di Valter Lavitola. Spazio poi al tema immigrazione dopo il Ferragosto di fuoco a Ceuta, con un reportage che racconta la situazione di estrema tensione al confine e la preoccupazione per un possibile nuovo assalto. Infine, un’ampia pagina dedicata agli ultimi aggiornamenti sul giallo di Garlasco.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, lunedì 17 agosto 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.