Emma e il giaguaro nero: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Emma e il giaguaro nero è il film in onda questa sera, 18 agosto 2026, alle ore 21.20 su Rai 1. Si tratta di una commedia d’avventura diretta da Gilles de Maistre nel 2024, adatta a tutta la famiglia. Una bambina cresciuta fra la natura dell’Amazzonia crea un legame speciale con un cucciolo di giaguaro. Quando la bambina compie 6 anni è costretta a lasciare il villaggio dove viveva trasferendosi a New York ma i ricordi li accompagnano. Ma scopriamo tutte le informazioni, come la trama e il cast.

Trama

Emma è un’adolescente cresciuta in Amazzonia con i genitori appassionati ambientalisti. Dopo la morte della madre vive a New York con il padre. Quando viene a sapere che il giaguaro nero con cui era cresciuta ora rischia di essere catturato dai bracconieri come specie rara inventa una scusa e parte. Viene seguita dalla sua professoressa di Biologia che ha molteplici paure e vorrebbe riportarla indietro.

Emma e il giaguaro nero: il cast del film

Nel cast grandi attori come Emily Bett Rickards, Lumi Pollack, Wayne Charles Baker, Paul Greene, Kelly Hope Taylor.

Streaming e tv

Dove vedere Emma e il giaguaro nero in tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 questa sera, 18 agosto 2026, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.