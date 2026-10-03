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The Bourne Identity: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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The Bourne Identity: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 3 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda The Bourne Identity, film del 2002 diretto da Doug Liman. Liberamente tratto dal romanzo Un nome senza volto di Robert Ludlum del 1980, racconta la storia di un uomo misterioso (Matt Damon), che non ricorda nulla del proprio passato, ma che è oggetto di una caccia inesorabile per eliminarlo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Al largo del mar Mediterraneo, un peschereccio italiano recupera un giovane uomo in stato d’incoscienza. Giancarlo, pescatore, nel soccorrerlo gli rinviene addosso alcuni proiettili nella schiena, nonché un impianto sottocutaneo che nasconde un piccolo proiettore laser riportante un numero di conto bancario: è l’unico indizio sull’identità dello sconosciuto, per il resto privo di memoria.

Una volta sbarcato sulla terraferma in Liguria, l’uomo inizia la ricerca della propria identità dirigendosi a Zurigo. Qui, uno scontro con due agenti che volevano arrestarlo per vagabondaggio, e di cui con sorpresa ha facilmente la meglio, fa capire al giovane di possedere delle grandi abilità di combattimento. Frattanto, il conto bancario che nascondeva sottopelle lo porta a una cassetta di sicurezza a lui intestata dove trova un’ingente somma di denaro, alcuni passaporti di varie nazionalità, tutti recanti la propria foto e intestati a nomi diversi, oltre a una pistola semiautomatica; una patente francese, che è intestata a Jason Bourne e reca l’indirizzo di Parigi. Nel frattempo, ricercato dalla polizia svizzera per l’incidente con i due agenti, Bourne si rifugia nell’ambasciata statunitense: all’apparenza in trappola, riesce ad avere la meglio e a fuggire, palesando delle innate capacità tattiche e di spionaggio.

Sulla strada incontra una giovane e sbandata ragazza tedesca, che aveva poc’anzi visto all’interno dell’ambasciata, Marie, la quale in cambio di denaro lo aiuta a raggiungere in auto la residenza parigina, dove s’imbatte nel primo di una serie di sicari incaricati di ucciderlo: Alexander Conklin, il direttore di una segreta squadra di assassini della CIA chiamata Treadstone —, della quale Bourne ha fatto parte — considera Bourne “bruciato” e, temendo che possa compromettere le attività della sua squadra segreta, è deciso a impedire tale possibilità eliminandolo…

The Bourne Identity: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Bourne Identity, ma qual è il cast completo del film su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Matt Damon: Jason Bourne
  • Franka Potente: Marie Helena Kreutz
  • Chris Cooper: Alexander Conklin
  • Clive Owen: Il professore
  • Brian Cox: Ward Abbott
  • Adewale Akinnuoye-Agbaje: Nykwana Wombosi
  • Gabriel Mann: Danny Zorn
  • Walton Goggins: Ricercatore
  • Josh Hamilton: Ricercatore
  • Julia Stiles: Nicolette “Nicky” Parsons
  • Orso Maria Guerrini: Giancarlo
  • Tim Dutton: Eamon

Streaming e tv

Dove vedere The Bourne Identity in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 3 ottobre 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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