Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:40
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Tu si que vales 2026: la giuria (giudici) della nuova edizione

Immagine di copertina
AGF
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Tu si que vales 2026: la giuria (giudici) della nuova edizione, conduttori

Riparte dal 3 ottobre Tu si que vales, il fortunato programma del sabato sera di Canale 5, giunto alla tredicesima edizione. Ma chi sono i giudici? Paolo Bonolis anche quest’anno porterà tutta la sua ironia a volte cinica e brillante, regalandoci momenti di spasso. Con lui confermata il resto della giuria di Tu si que vales 2026 formata da  Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Riconfermata ovviamente Sabrina Ferilli, che con la sua simpatia presta il volto alla giuria popolare.

I conduttori di Tu si que vales 2026 sono Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e la new entry Elisabetta Canalis. Sono loro i padroni di casa a guidare il racconto tra esibizioni, commenti dei giudici e le tante sorprese che arricchiscono le puntate.

Un appuntamento fisso per tante famiglie al sabato sera, tra performances strabilianti, grandi emozioni, tanto divertimento, momenti comici e storie commoventi. A partecipare talenti provenienti da tutto il mondo e di tutte le età che animano il palco mostrando esibizioni e numeri spettacolari capaci di attrarre l’attenzione del pubblico in studio e a casa e di sorprenderlo ogni stagione. Capaci spesso, di coinvolgere nelle loro stravaganti performances sia la giuria sia i conduttori che volentieri si mettono alla prova in numeri molto lontani da quella che è la loro realtà artistica mostrando grandi capacità e grande complicità tra loro. In scena campeggia come sempre la clessidra che scandisce il tempo dell’esibizione. I giurati muniti di bacchetta magica possono decidere se diminuire o aumentare il tempo a disposizione degli artisti.

Streaming e tv

Dove vedere Tu si que vales in diretta TV e live streaming? Il talent show va in onda con la nuova edizione su Canale 5 a partire da sabato 3 ottobre 2026, alle ore 21.25. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole seguire le puntate in streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a Mediaset Infinity, piattaforma gratuita per gli utenti che effettuano il login e utilizzabile via desktop o tramite app. E c’è di più. Le puntate possono essere recuperate in qualsiasi momento on-demand.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Ballando con le stelle 2026, come si vota per i vip in gara
TV / A che ora inizia Ballando con le stelle 2026: l’orario d’inizio delle puntate
TV / Ballando con le stelle 2026: quante puntate, durata e quando finisce
Ti potrebbe interessare
TV / Ballando con le stelle 2026, come si vota per i vip in gara
TV / A che ora inizia Ballando con le stelle 2026: l’orario d’inizio delle puntate
TV / Ballando con le stelle 2026: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Ballando con le stelle 2026: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione su Rai 1
TV / L’era glaciale: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Tu Si Que Vales 2026: la nuova edizione del programma di Canale 5
TV / Ascolti tv venerdì 2 ottobre: Francia-Italia, Quarto grado, Propaganda Live
TV / Grande Fratello Vip 2026, nomination: chi è stato nominato oggi, 2 ottobre
TV / Grande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 2 ottobre
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 2 ottobre 2026
Ricerca