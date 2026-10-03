Tu si que vales 2026: la giuria (giudici) della nuova edizione, conduttori

Riparte dal 3 ottobre Tu si que vales, il fortunato programma del sabato sera di Canale 5, giunto alla tredicesima edizione. Ma chi sono i giudici? Paolo Bonolis anche quest’anno porterà tutta la sua ironia a volte cinica e brillante, regalandoci momenti di spasso. Con lui confermata il resto della giuria di Tu si que vales 2026 formata da Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Riconfermata ovviamente Sabrina Ferilli, che con la sua simpatia presta il volto alla giuria popolare.

I conduttori di Tu si que vales 2026 sono Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e la new entry Elisabetta Canalis. Sono loro i padroni di casa a guidare il racconto tra esibizioni, commenti dei giudici e le tante sorprese che arricchiscono le puntate.

Un appuntamento fisso per tante famiglie al sabato sera, tra performances strabilianti, grandi emozioni, tanto divertimento, momenti comici e storie commoventi. A partecipare talenti provenienti da tutto il mondo e di tutte le età che animano il palco mostrando esibizioni e numeri spettacolari capaci di attrarre l’attenzione del pubblico in studio e a casa e di sorprenderlo ogni stagione. Capaci spesso, di coinvolgere nelle loro stravaganti performances sia la giuria sia i conduttori che volentieri si mettono alla prova in numeri molto lontani da quella che è la loro realtà artistica mostrando grandi capacità e grande complicità tra loro. In scena campeggia come sempre la clessidra che scandisce il tempo dell’esibizione. I giurati muniti di bacchetta magica possono decidere se diminuire o aumentare il tempo a disposizione degli artisti.

Streaming e tv

Dove vedere Tu si que vales in diretta TV e live streaming? Il talent show va in onda con la nuova edizione su Canale 5 a partire da sabato 3 ottobre 2026, alle ore 21.25. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole seguire le puntate in streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a Mediaset Infinity, piattaforma gratuita per gli utenti che effettuano il login e utilizzabile via desktop o tramite app. E c’è di più. Le puntate possono essere recuperate in qualsiasi momento on-demand.