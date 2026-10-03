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Ballando con le stelle 2026: le anticipazioni (cast, giudici e ospiti) della prima puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Ballando con le stelle 2026: le anticipazioni (cast, giudici e ospiti) della prima puntata

Questa sera, sabato 3 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Ballando con le stelle 2026, la nuova edizione del fortunato show di Rai 1 (giunto alla 21esima edizione) con la conduzione di Milly Carlucci. Il format è quello amato dal pubblico. Personaggi noti che si mettono alla prova e ballano guidati e accompagnati da ballerini professionisti. Diverse le novità di questa edizione: dall’assenza in video di Paolo Belli ai cambi in giuria; dai nuovi volti per il tesoretto al grande cast. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ogni puntata dello show di Rai 1 vedrà le varie coppie in gara affrontarsi a suon di balli. Molte saranno le prove che le dodici coppie in gara affronteranno ogni sabato sera: balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche prove a sorpresa che serviranno a valutare il loro grado di preparazione, sottoponendosi alla valutazione della giuria di esperti e di quella popolare. La musica, suonata dal vivo, accompagnerà l’esibizione dei ballerini al ritmo di brani arrangiati secondo gli stili musicali di ogni singola gara. Al termine delle varie puntate di Ballando con le stelle 2026 una coppia potrà essere eliminata.

In ogni puntata poi ci sarà un ballerino per una notte, un personaggio noto che ballerà in una delicata e commovente esibizione, pur non essendo in gara.La prima puntata, in onda stasera – 3 ottobre 2026 -, vedrà la partecipazione dell’ex conduttrice di “Chi l’ha visto?” Federica Sciarelli.

Cast

Ma qual è il cast di Ballando con le stelle 2026? La conduttrice è ovviamente Milly Carlucci. Al suo fianco per i collegamenti con la Sala delle stelle non ci sarà Paolo Belli (in accordo con i vertici Rai, lavorerà “solo” dietro le quinte, non in video). Al suo posto Simone Di Pasquale. Il cast ufficiale vede come concorrenti tanti personaggi vip affiancati da ballerini preofessinisti nelle vesti di maestri. Ecco tutte le coppie in gara:

  • Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti
  • Manuela Moreno con Carlo Aloia
  • Noemi Bocchi con Giovanni Pernice
  • Alessandro Matri con Giada Lini
  • Massimo Ghini con Valentina Fiorini
  • Andy Díaz con Gioia Giovanatti
  • Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina
  • Anna Safroncik con Leonardo Lini
  • Alberto Ravagnani con Erika Martinelli
  • Monica Guerritore con Luca Urso
  • Riccardo Rossi con Elisa Terrasi
  • Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli
  • Ornella Muti con Pasquale La Rocca

Quali sono i giudici (giuria) di Ballando con le stelle 2026? La giuria, dopo diversi anni, non sarà la stessa della passata edizione: non ci saranno Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli; confermati Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith; new entry Alberto Matano e Barbara D’Urso. La giuria popolare: ad affiancare Rossella Erra ci saranno Simona Ventura e Francesca Fialdini.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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