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Misteri Dimenticati – Blu notte: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 3 ottobre

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Misteri Dimenticati – Blu notte: anticipazioni, quante puntate e streaming

Questa sera, sabato 3 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda la terza puntata di Misteri Dimenticati – Blu notte, il nuovo programma del maestro del giallo Carlo Lucarelli, primo a portare in Italia il true crime, raccontando al grande pubblico il mondo dei delitti, delle inchieste e delle scene del crimine. Sei puntate che affrontano “cold case” accaduti dalla fine degli anni Settanta fino agli anni Duemila. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Carlo Lucarelli racconta uno dei capitoli più enigmatici della storia: il delitto di via Poma. A distanza di anni, il mistero della morte di Simonetta Cesaroni continua a generare nuove domande…

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Misteri Dimenticati – Blu notte su Rai 3? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima sabato 19 settembre 2026; la sesta e ultima – salvo cambi di programmazione – sabato 24 ottobre 2026. Di seguito la programmazione completa:

  • Prima puntata: sabato 19 settembre 2026 TRASMESSA
  • Seconda puntata: sabato 26 settembre 2026 TRASMESSA
  • Terza puntata: sabato 3 ottobre 2026 OGGI
  • Quarta puntata: sabato 10 ottobre 2026
  • Quinta puntata: sabato 17 ottobre 2026
  • Sesta puntata: sabato 24 ottobre 2026

Streaming e tv

Dove vedere Misteri Dimenticati – Blu notte in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – sabato 3 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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