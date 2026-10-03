A che ora inizia Tu Si Que Vales 2026: l’orario della nuova edizione del programma di Canale 5

A che ora inizia Tu si que vales 2026? La nuova edizione del programma di successo di Canale 5 va in onda in prima serata da sabato 3 ottobre, alle ore 21.30 su Canale 5. L’orario è quindi quello abituale, subito dopo La Ruota della Fortuna. La trasmissione con Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto ci farà compagnia per tutto l’autunno.

I conduttori di Tu si que vales 2026 sono Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara, insieme ad una grande new enetry. Giulia Stabile è stata sostituita, per impegni lavorativi, da Elisabetta Canalis. Sono loro i padroni di casa a guidare il racconto tra esibizioni, commenti dei giudici e le tante sorprese che arricchiscono le puntate.

Un appuntamento fisso per tante famiglie al sabato sera, tra performances strabilianti, grandi emozioni, tanto divertimento, momenti comici e storie commoventi. A partecipare talenti provenienti da tutto il mondo e di tutte le età che animano il palco mostrando esibizioni e numeri spettacolari capaci di attrarre l’attenzione del pubblico in studio e a casa e di sorprenderlo ogni stagione. Capaci spesso, di coinvolgere nelle loro stravaganti performances sia la giuria sia i conduttori che volentieri si mettono alla prova in numeri molto lontani da quella che è la loro realtà artistica mostrando grandi capacità e grande complicità tra loro. In scena campeggia come sempre la clessidra che scandisce il tempo dell’esibizione. I giurati muniti di bacchetta magica possono decidere se diminuire o aumentare il tempo a disposizione degli artisti.

A Tu Si Que Vales si sono esibiti centinaia e centinaia di performer delle più disparate arti e discipline di qualsiasi età e provenienza dai più classici a quelli più eclettici: inventori, maghi, illusionisti, mentalisti, cantanti, attori, ballerini, escapologi, prestigiatori, funamboli, acrobati, comici, campioni di discipline sportive, pittori. Non mancheranno poi per ogni puntata ospiti famosi pronti a sorprenderci.