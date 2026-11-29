Ascolti tv sabato 28 novembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 28 novembre2026? Su Rai 1 è andato in onda Ballando con le stelle. Su Canale 5 Tu si que vales. Su Rai 3 Sapiens. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 28 novembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.