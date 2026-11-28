Ascolti tv venerdì 27 novembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 27 novembre2026? Su Canale 5 è andato in onda Grande Fratello Vip. Su Rete 4 Quarto grado. Su Italia 1 Harry Potter e il calice di fuoco. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 27 novembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.