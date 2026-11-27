Paola Barale parla del tumore alla gola che l’ha colpita lo scorso anno e delle cure che ha dovuto affrontare. Ospite di Non sono un Santo, il vodcast di Vanity Fair Italia, la showgirl spiega il cancro è stato causato dal papilloma virus che “si può trasformare in tumore dopo anni e anni”. Barale ha dovuto affrontare 35 radioterapie e 3 chemio. La presentatrice spiega che la malattia “M’ha fatto fare prima di tutto un sacco di pulizia con tutto quello che non mi sta più bene. Ti fermi a pensare e capisci quello che vuoi e quello che non vuoi”. Poi racconta: “Ho fatto solo tre chemio e anche non di quelle più pesanti, tanto è vero che non ho perso i capelli, però ti posso garantire che le passeggiate sono un’altra cosa. Ti senti tra virgolette avvelenata perché comunque la chemioterapia ti va a distruggere le cellule, ma non solo quelle che servono. Ti cambia il sapore, non hai voglia di mangiare, ti senti stanca, diventi apatica, hai difficoltà a parlare”. Oggi, fortunatamente, Paola Barale risulta guarita.

La showgirl ripercorre anche alcuni episodi della sua carriera come quando litigò con Mike Bongiorno dopo aver deciso di lasciare La ruota della fortuna per andare a La sai l’ultima?: “Io lo aspettavo lì, c’era tutto il pubblico, [Mike] venne da me, io non ho mai visto una persona così incazzata come era lui in quel momento, mi parlava a 2 cm proprio arrabbiato, però dispiaciuto, dicendomi cose abbastanza pesanti e io ci rimasi malissimo, ebbi una crisi mezza isterica di pianto. Mi veniva voglia di rispondergli ma non potevo. Ad un certo punto, te lo giuro, mi era venuta voglia di picchiarlo. Poi mi disse tutto quello che gli passava per la testa, iniziai a piangere e tornai in camerino”. E sull’amore, invece, dichiara: “Non credo più alle favole, però mi piace pensare che ancora c’è della ciccia. Non mi piace pensare veramente che non incontrerò mai più nessuno che mi faccia battere il cuore”.