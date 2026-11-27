Meravigliosamente: le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata dello show di Sal Da Vinci su Rai 1, 27 novembre

Questa sera, venerdì 27 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Meravigliosamente, lo show con Sal Da Vinci per celebrare i 50 anni di carriera dell’artista che ha trionfato a Sanremo. In tutto sono previste due puntate, il 20 e il 27 novembre. Ma vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti di stasera.

Anticipazioni e ospiti

Sal Da Vinci festeggia i cinquant’anni di carriera con due serate su Rai 1, con lo show dal titolo Meravigliosamente, in onda venerdì 20 e venerdì 27 novembre, alle ore 21.30. Inoltre in questi giorni sta per uscire la sua autobiografia, Per sempre Sal, in libreria dal 24 novembre. Meravigliosamente racconterà la storia e il mondo artistico del cantante tra Napoli e New York, con musica, grandi ospiti, momenti inediti e compagni di viaggio d’eccezione, in due serate di varietà. Si tratta di un momento d’oro per l’artista, reduce dal successo al Festival di Sanremo con Per sempre sì, brano che ha fatto conoscere al grande pubblico dell’Eurovision. Inoltre il 27 novembre uscirà anche “Sal Da Claus”, il suo primo album natalizio.

Streaming e tv

Dove vedere Meravigliosamente in diretta tv e live streaming? Appuntamento su Rai 1 il 20 e 27 novembre 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it.