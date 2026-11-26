Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 26 novembre 2026

Questa sera, giovedì 26 novembre 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, la manovra economica e il dibattito sulla ripartizione delle risorse per sostenere gli italiani. Spazio anche alle proposte dell’opposizione, dall’introduzione di nuove tasse, come la patrimoniale, al ritorno del reddito di cittadinanza. A seguire, un approfondimento sul caro casa: dai costi di acquisto e gestione alle crescenti difficoltà che tante famiglie incontrano nel trovare un’abitazione, sia in vendita sia in affitto. Poi, all’indomani della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un focus sulla questione femminile e sulle condizioni di sottomissione e violenza che alcune donne sono costrette a subire, anche all’interno di alcune famiglie e comunità di religione islamica. Infine, il caso Garlasco, con gli ultimi aggiornamenti e le novità sull’inchiesta. Tra gli ospiti: Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia), Paola De Micheli (Partito democratico), Matteo Perego (Forza Italia), Luca Boccoli (AVS) e Luca Toccalini (Lega).

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 26 novembre 2026 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.