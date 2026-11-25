Patù, la passione delle idee: anticipazioni e ospiti dell’ottava puntata, 25 novembre

Questa sera, mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda l’ottava puntata di Patù, la passione delle idee, la nuova trasmissione condotta da Roberto Inciocchi. Politica, attualità italiana e fatti internazionali raccontati con un linguaggio semplice e diretto, grazie al contributo di inviati e corrispondenti. Reportage, servizi, grafiche e immagini approfondiscono le notizie dando spazio anche alle storie delle persone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

La tragica morte di Gianni De Gennaro, i nuovi sviluppi delle inchieste, i numerosi interrogativi e le zone d’ombra su alcune delle pagine più dolorose e controverse della storia italiana. Ne discuteranno nella puntata di “Patù – La passione delle idee” Antonio Di Pietro, Lirio Abbate, Bruno Manfellotto e Filippo Facci.

Poi, il confronto politico tra Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, e Chiara Braga, presidente del gruppo del Partito Democratico alla Camera. A seguire, i temi che incidono sulla vita quotidiana degli italiani, la manovra economica e le scelte del governo. In studio: Luca De Carolis, Carmelo Lopapa, Janina Landau e Fabio Dragoni.

E ancora: GTA VI, il videogioco record di incassi che ha conquistato milioni di persone in tutto il mondo. La violenza, il confine tra realtà e finzione, i rischi di emulazione e i comportamenti estremi al centro del dibattito con Francesco Emilio Borrelli e Marco Marzocca.

Dalla violenza virtuale a quella reale: le gang latinoamericane in Italia, tra aggressioni, criminalità giovanile e nuove forme di violenza urbana. Ne discutono Alba Parietti, Francesco Giubilei e Giuseppe Guastella. Segue un’intervista a Francesco Giorgino, alla guida della nuova stagione di “XXI Secolo”. E, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un reportage ricostruisce il femminicidio di Vanessa Ballan, brutalmente uccisa nel dicembre 2023.

Streaming e tv

Dove vedere Patù, la passione delle idee in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – mercoledì 25 novembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.