"Era evidente che per crescere e fare altro non sarei potuta restare lì in eterno"

Selvaggia Lucarelli torna a parlare dell’addio a Ballando con le Stelle. Rispondendo ad alcune domande su Instagram, la giornalista, nel frattempo passata a Mediaset dove ricopre il ruolo di opinionista nel Grande Fratello Vip, ha scritto: “Ho lasciato Ballando dopo ben dieci anni. Tantissimi. In quei dieci anni sono cresciuta televisivamente e ho fatto la mia parte in un programma di enorme successo. La mia parte, sia chiaro, nulla di più. Nel frattempo in Rai non ho avuto nessuna opportunità oltre quello. Ne hanno avute persino concorrenti e ballerini del cast. Era evidente che per crescere e fare altro non sarei potuta restare lì in eterno”. Selvaggia Lucarelli, quindi, conclude: “In un programma in cui tutti imparano a fare passi avanti, mi sembrava paradossale essere l’unica a dover rimanere ferma”.

La giornalista, infatti, con il passaggio a Mediaset oltre ad aver ottenuto il ruolo di opinionista nel reality condotto da Ilary Blasi, ricoprirà anche il ruolo di presentatrice ne L’isola dei famosi, prossimamente in onda su Canale 5. Il reality, che è già stato registrato nelle Filippine, sarà un racconto dell’avventura dei naufraghi senza diretta né televoto. “La scelta di Selvaggia Lucarelli nasce dalla volontà di proporre una nuova interpretazione editoriale del format, valorizzandone la capacità di raccontare i protagonisti, le dinamiche umane e gli aspetti più spettacolari del programma attraverso uno sguardo autorevole, originale e contemporaneo” aveva spiegato Mediaset ufficializzando l’ingaggio della giornalista.