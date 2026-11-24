Una finestra vista lago: trama e cast della prima puntata

Questa sera, martedì 24 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Una finestra vista lago, serie televisiva italiana del 2026 diretta da Marco Pontecorvo. La serie è liberamente ispirata a quattro romanzi di Andrea Vitali, pubblicati da Garzanti: Nome d’arte Doris Brilli, Certe fortune, Un uomo in mutande e La signorina Tecla Manzi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Appena arrivato a Bellamo, il maresciallo Maccadò si ritrova a gestire il ritorno in paese di Desolina Berilli, in arte Doris Brilli. Accusata di disturbo alla quiete pubblica, la ragazza, di professione attrice, è stata rispedita da Milano a Bellamo, nella casa dei genitori da cui qualche anno prima era fuggita nottetempo. Per paura che possano insorgere dei problemi con la famiglia, ma anche per conoscere meglio l’ambiente in cui è appena stato trasferito, Maccadò decide di andare a prendere personalmente Doris all’imbarcadero, davanti agli occhi esterrefatti del brigadiere Misfatti. Parlando con la ragazza e poi con i suoi genitori arcigni, Maccadò intuisce che prima di lasciare Bellamo Doris abbia tentato il suicidio. Anche se nessuno sembra saperne nulla, di certo il motivo della fuga al seguito di una compagnia di operette potrebbe essere stato una pena di amore. Ma chi è l’amore segreto di Doris Brilli? Mentre Maccadò tenta di aiutare una ragazza che desidera “vivere modernamente” ed essere felice, sua moglie Maristella, spaesata, troverà l’aiuto di Agata, la “brigadiera”, e incontrerà un monello da accudire, il piccolo Vinicio

Una finestra vista lago: cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Una finestra vista lago, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Antonio Folletto: Ernesto Maccadò

Giulia D’Aloia: Maristella Maccadò

Domenico Centamore: Letterio Misfatti

Claudia Potenza: Agata Misfatti

Vincenzo Nemolato: Tartina

Dario Vergassola: Fiorentino Crispini

Paola Minaccioni: suor Anastasia

Antonio Catania: podestà Mongatti

Streaming e tv

Dove vedere Una finestra vista lago in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.