Belve: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata, 24 novembre 2026

Questa sera, 24 novembre 2026, va in onda su Rai 2 la prima puntata di Belve 2026, la nuova stagione del programma cult di interviste condotto da Francesca Fagnani. Tornano gli iconici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca del nostro Paese. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni e ospiti

Gli ospiti pronti a farsi intervistare in questa puntata di Belve 2026 sono: l’ex capitano della Roma Francesco Totti, l’attore Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani, volto simbolo di Uomini e donne.

Streaming e tv

Dove vedere Belve 2026 in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 2 dal 24 novembre 2026 alle ore 21.20 con Francesca Fagnani. Anche in streaming e on demand su Rai Play.