Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.236.000 spettatori (21.4%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.843.000 spettatori (23.6%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.854.000 – 19.3%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.437.000 spettatori pari al 21.7%. Su Rai2 TG2 Post registra 490.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 905.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.168.000 spettatori (5.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.528.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 893.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 599.000 spettatori e il 2.9% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.445.000 spettatori (11.9%). Su Tv8 Italia per Due – Consigli Disordinati di Viaggio arriva a 367.000 spettatori e l’1.8%.