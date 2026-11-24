TV
Ascolti tv lunedì 23 novembre: Grande Fratello Vip, Lo Stato delle cose
Ascolti tv lunedì 23 novembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 23 novembre2026? Su Canale 5 è andato in onda il Grande Fratello Vip. Su Rai 3 Lo Stato delle cose. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Italia 1 Fast e Furious X. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 23 novembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv lunedì 23 novembre 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 177 Giorni – Il Rapimento di Farouk interessa 3.733.000 spettatori pari al 22.8% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.985.000 spettatori con uno share del 16.7% (GF Vip Night a 1.019.000 e il 28.7%). Su Rai2, dopo la presentazione (440.000 – 2.2%), Salotto Paolantoni On Air intrattiene 460.000 spettatori pari al 2.8%. Su Italia1 Fast & Furious – Hobbs & Shaw incolla davanti al video 883.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3, dopo la presentazione (1.036.000 – 5.2%), Lo Stato delle Cose segna 1.147.000 spettatori (7.6%). Su Rete4, dopo la presentazione (563.000 – 2.8%), Quarta Repubblica totalizza 541.000 spettatori (4.1%). Su La7 Corrado Augias – Saluto di un Maestro raggiunge 1.567.000 spettatori e il 10%. Su Tv8, dopo la presentazione (617.000 – 3.1%), GialappaShow ottiene 693.000 spettatori (4.6%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.236.000 spettatori (21.4%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.843.000 spettatori (23.6%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.854.000 – 19.3%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.437.000 spettatori pari al 21.7%. Su Rai2 TG2 Post registra 490.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 905.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.168.000 spettatori (5.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.528.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 893.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 599.000 spettatori e il 2.9% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.445.000 spettatori (11.9%). Su Tv8 Italia per Due – Consigli Disordinati di Viaggio arriva a 367.000 spettatori e l’1.8%.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.296.000 spettatori pari al 23.5%, mentre L’Eredità coinvolge 4.617.000 spettatori pari al 27%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.662.000 spettatori (12.9%), mentre Caduta Libera convince 2.649.000 spettatori (16.9%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (390.000 – 3.1%), Blue Bloods è seguito da 668.000 spettatori con il 4.4% nel primo episodio e 932.000 spettatori con il 5% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (386.000 – 2.8%), Studio Aperto Mag sigla 307.000 spettatori (2%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 548.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.549.000 spettatori (14.7%). A seguire Blob segna 1.024.000 spettatori (5.4%) e Generazione Bellezza sigla 765.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 780.000 spettatori (4.7%), mentre La Promessa intrattiene 958.000 spettatori (5.1%). Su La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 379.000 spettatori pari al 2.6%.
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.