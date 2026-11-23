177 giorni. Il rapimento di Farouk: trama e cast della terza puntata

Questa sera, 23 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di 177 giorni. Il rapimento di Farouk, serie tv basata sul libro “Mio Figlio Farouk. Anatomia di un rapimento” diretta da Carlo Carlei, presentata alla Festa del Cinema di Roma. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della terza puntata i Servizi Segreti entrano nel caso, chiedono a Sonia Morandi di convincere Matteo Boe a rilasciare il bambino ma lei continua a negare il coinvolgimento del compagno. Intanto Graziano Mesina fa recapitare una foto di Farouk e comunica a Fateh e a Pierpaolo Parodi una richiesta di riscatto di dieci miliardi di lire, una cifra impossibile per i Kassam. Marco Uras e Valeria Loi arrivano in caserma con una lettera ricevuta dai rapitori: «Il termine ultimo per il pagamento è il 15 giugno. Se i soldi non arrivano per quella data, gli taglieremo l’orecchio e poi inizieremo con le mutilazioni a scadenze fisse di dieci giorni». Grazie a un accordo con un importante giornalista televisivo e all’aiuto di amici e conoscenti, la famiglia raccoglie una parte del denaro necessario per pagare il riscatto, ma i soldi raccolti sono lontani dalla richiesta dei rapitori. Graziano Mesina si ritira dalla trattativa. Il 16 giugno i rapitori fanno trovare un pezzo dell’orecchio di Farouk.

Nel secondo e ultimo episodio della terza puntata vedremo che in tutta Italia cresce la mobilitazione per la liberazione del bambino. Il giornalista Sergio Zavoli lancia un appello di solidarietà: chiede agli italiani di esporre dei lenzuoli bianchi alle finestre. Un intero Paese, anche nelle città del banditismo, si muove commosso dalla storia del bambino. Graziano Mesina decide di riprendere la trattativa con i rapitori e ottiene un ribasso del riscatto, lo Stato però non può permettere che venga pagata nessuna somma e blocca ogni tipo di iniziativa. Intanto, tra i sequestratori emergono tensioni, i Kassam non sono ricchi come pensavano, le informazioni del basista erano sbagliate. Durante il rilascio del bambino, per alcuni minuti regna la massima confusione. Una telefonata di Graziano Mesina fa annunciare prematuramente in diretta televisiva la liberazione di Farouk, mentre le forze dell’ordine continuano a cercarlo sul campo. Momenti di tensione precedono il ritrovamento del bambino, stremato ma salvo. Dopo 177 giorni, Marion, Fateh e Nour possono finalmente riabbracciare Farouk.

177 giorni. Il rapimento di Farouk: il cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di 177 giorni. Il rapimento di Farouk, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Marco Bocci: Fateh Kassam

Antonia Desplat: Marion Bleriot

Rosa Diletta Rossi: Valeria Loi

Domenico Diele: Franco Orazi

Mauro Addis: Fabrizio Argiolas

Andrea Tedde: Pierpaolo Parodi

Giacomo Fadda: Matteo Boe

Rose Aste: Nicoletta Cau

Enrico Inserra: Marco Uras

Filippo Papa: Farouk Kassam

Anna Chiara Fattore: Nour Kassam

Martina Tore: Bonaria Parodi

Giulia Bellanzoni: Sonia Morandi

Leonardo Capuano: Graziano Mesina

Alessandro Gazale: Mauro Mura

Fabrizio Sabatucci: Mario Iacono

Streaming e tv

Dove vedere la terza puntata di 177 giorni. Il rapimento di Farouk in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera, lunedì 23 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.