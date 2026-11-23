177 giorni. Il rapimento di Farouk: trama e cast della terza puntata
177 giorni. Il rapimento di Farouk: trama e cast della terza puntata
Questa sera, 23 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di 177 giorni. Il rapimento di Farouk, serie tv basata sul libro “Mio Figlio Farouk. Anatomia di un rapimento” diretta da Carlo Carlei, presentata alla Festa del Cinema di Roma. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Nel primo episodio della terza puntata i Servizi Segreti entrano nel caso, chiedono a Sonia Morandi di convincere Matteo Boe a rilasciare il bambino ma lei continua a negare il coinvolgimento del compagno. Intanto Graziano Mesina fa recapitare una foto di Farouk e comunica a Fateh e a Pierpaolo Parodi una richiesta di riscatto di dieci miliardi di lire, una cifra impossibile per i Kassam. Marco Uras e Valeria Loi arrivano in caserma con una lettera ricevuta dai rapitori: «Il termine ultimo per il pagamento è il 15 giugno. Se i soldi non arrivano per quella data, gli taglieremo l’orecchio e poi inizieremo con le mutilazioni a scadenze fisse di dieci giorni». Grazie a un accordo con un importante giornalista televisivo e all’aiuto di amici e conoscenti, la famiglia raccoglie una parte del denaro necessario per pagare il riscatto, ma i soldi raccolti sono lontani dalla richiesta dei rapitori. Graziano Mesina si ritira dalla trattativa. Il 16 giugno i rapitori fanno trovare un pezzo dell’orecchio di Farouk.
Nel secondo e ultimo episodio della terza puntata vedremo che in tutta Italia cresce la mobilitazione per la liberazione del bambino. Il giornalista Sergio Zavoli lancia un appello di solidarietà: chiede agli italiani di esporre dei lenzuoli bianchi alle finestre. Un intero Paese, anche nelle città del banditismo, si muove commosso dalla storia del bambino. Graziano Mesina decide di riprendere la trattativa con i rapitori e ottiene un ribasso del riscatto, lo Stato però non può permettere che venga pagata nessuna somma e blocca ogni tipo di iniziativa. Intanto, tra i sequestratori emergono tensioni, i Kassam non sono ricchi come pensavano, le informazioni del basista erano sbagliate. Durante il rilascio del bambino, per alcuni minuti regna la massima confusione. Una telefonata di Graziano Mesina fa annunciare prematuramente in diretta televisiva la liberazione di Farouk, mentre le forze dell’ordine continuano a cercarlo sul campo. Momenti di tensione precedono il ritrovamento del bambino, stremato ma salvo. Dopo 177 giorni, Marion, Fateh e Nour possono finalmente riabbracciare Farouk.
177 giorni. Il rapimento di Farouk: il cast
Abbiamo visto la trama della terza puntata di 177 giorni. Il rapimento di Farouk, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Marco Bocci: Fateh Kassam
- Antonia Desplat: Marion Bleriot
- Rosa Diletta Rossi: Valeria Loi
- Domenico Diele: Franco Orazi
- Mauro Addis: Fabrizio Argiolas
- Andrea Tedde: Pierpaolo Parodi
- Giacomo Fadda: Matteo Boe
- Rose Aste: Nicoletta Cau
- Enrico Inserra: Marco Uras
- Filippo Papa: Farouk Kassam
- Anna Chiara Fattore: Nour Kassam
- Martina Tore: Bonaria Parodi
- Giulia Bellanzoni: Sonia Morandi
- Leonardo Capuano: Graziano Mesina
- Alessandro Gazale: Mauro Mura
- Fabrizio Sabatucci: Mario Iacono
Streaming e tv
Dove vedere la terza puntata di 177 giorni. Il rapimento di Farouk in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera, lunedì 23 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.