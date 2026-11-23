Salotto Paolantoni: lo spettacolo di Francesco Paolantoni in onda su Rai 2. Anticipazioni e ospiti

Salotto Paolantoni è lo show in onda questa sera, 23 novembre 2026, alle ore 21.20 su Rai 2 con protagonista Francesco Paolantoni. Rai 2 in questo periodo punta infatti sulla comicità, con spettacoli comici ogni lunedì in prima serata. Si parte con Enrico Brignano, con Innamorato Perso, in onda il 17 novembre. Si prosegue il 23 novembre con Salotto Paolantoni, di Francesco Paolantoni, per poi arrivare il 30 novembre al Pepperman Show di Peppe Iodice. Chiusura il 7 dicembre con Benvenuti in casa Esposito, con Giovanni Esposito. Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Salotto Paolantoni è lo spettacolo comico teatrale di Francesco Paolantoni , realizzato insieme ad Arduino Speranza , che trasforma il palco in un salotto di casa informale, aperto all’improvvisazione e al rapporto diretto con il pubblico . Lo show fa parte del ciclo del lunedì sera di Rai 2 dedicato alla comicità (il “Lunedì Comedy” che vede protagonisti anche Enrico Brignano, Peppe Iodice e Giovanni Esposito). L’attore napoletano è uno dei volti più riconoscibili di Stasera tutto è possibile, grazie alla comicità surreale e alla complicità costruita negli anni con Stefano De Martino, Biagio Izzo e gli altri protagonisti del programma.

Con il titolo Salotto Paolantoni on Air, Francesco Paolantoni e l’attore Arduino Speranza danno vita a monologhi e sketch, scritti e/o improvvisati, coinvolgendo nel “dialogo teatrale” anche il pubblico. Un incontro tra la dimensione del talk show e la teatralità tradizionale, in cui situazioni caratterizzate dalla comicità, dal paradosso e dall’assurdo si alternano a momenti di riflessione e racconto. Il cuore del progetto è la capacità di Paolantoni di creare un ambiente informale, quasi domestico, in cui il confine tra attore e spettatore si assottiglia e le distanze con il pubblico si accorciano. Il “salotto” diventa così la metafora di un luogo mentale, uno spazio in cui l’artista si racconta, gioca e provoca, muovendosi attraverso registri diversi.

Streaming e tv

Dove vedere Salotto Paolantoni in tv e in streaming? Appuntamento in prima visione su Rai 2 questa sera, 23 novembre 2026, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.