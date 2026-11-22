Le Iene presentano La cura: anticipazioni, inchiesta, interviste e streaming oggi, 22 novembre

Questa sera, domenica 22 novembre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene presentano La cura, programma a cura della redazione dello storico programma Mediaset. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 22 novembre.

Anticipazioni

Quando si parla di tumore spesso si pensa a un’unica malattia, ma in realtà sono tante e molto diverse tra loro. Con Gaetano Pecoraro, Riccardo Festinese e Alessandra Frigo il programma ci accompagnerà alla scoperta delle cure e delle possibilità che esistono oggi.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene prestano La cura in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, domenica 22 novembre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.