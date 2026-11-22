La famiglia Panini – L’avventura delle figurine: trama, cast, quante puntate e streaming

Da domenica 22 novembre 2026 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda La famiglia Panini – L’avventura delle figurine, serie tv diretta da Letizia Lamartire con Serena Rossi che racconta una delle storie imprenditoriali più significative del nostro Paese: la nascita delle iconiche figurine Panini. Ambientata tra gli anni Quaranta e il 1970, l’anno degli storici Mondiale di Messico 70, la serie segue il percorso umano e professionale di una famiglia unica, intrecciandone la dimensione privata con quella storica di un Paese in trasformazione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

I Panini – madre, padre e otto figli – lasciano la campagna per la città con pochi soldi in tasca e tante speranze nel cuore. Al centro della famiglia c’è Olga, la madre: una donna visionaria, capace di sognare senza mai perdere di vista ciò che conta davvero. “Andiamo a vedere!” è il suo motto, un invito a guardare avanti anche quando il futuro è incerto. In una Modena che si rialza dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, è Olga a spingere la famiglia verso una scommessa: comprare un’edicola, destinata a diventare una finestra sul mondo e sui desideri degli italiani. Lì, i Panini capiscono che i sogni diventano grandi quando sono alla portata di tutti e decidono di investire in qualcosa di umile ma democratico come le figurine. Dopo fallimenti e sacrifici, ma restando sempre uniti, trasformano un’idea semplice in un miracolo che varca i confini nazionali: il 1970 e i Mondiali di calcio in Messico segnano la consacrazione in tutto il mondo del mito delle figurine, dell’impresa straordinaria, costruita con coraggio, di una famiglia apparentemente ordinaria.

La famiglia Panini – L’avventura delle figurine: il cast

Abbiamo visto la trama di La famiglia Panini – L’avventura delle figurine, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Serena Rossi: Olga Cuoghi Panini, madre

Simone Liberati: Giuseppe Panini, figlio

Federico Cesari: Umberto Panini, figlio

Benedetta Cimatti: Veronica Panini, figlia

Luca Di Sessa: Benito Panini, figlio

Samuele Teneggi: Franco Panini, figlio

Edoardo Pesce: Antonio Panini, padre

Barbara Bobulova: Caterina Valli

Irene Girotti: Norma Panini, figlia

Beatrice Lotti: Maria Luisa Panini, figlia

Cosima Centurioni: Edda Panini, figlia

Cecilia Bertozzi

Isabella Mottinelli

Elisa Nardini

Adalgisa Manfrida

Matteo Anastasi

Ruben Santiago Vecchi

Gianmaria Cassinese Ghetti

Riccardo Bandiera

Margherita Mari

Eleonora Sant’Angelo

Morgana Canovi

Chiara Bertolini

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per La famiglia Panini – L’avventura delle figurine su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima domenica 22 novembre 2026; la terza e ultima domenica 6 dicembre 2026. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: domenica 22 novembre 2026

Seconda puntata: domenica 29 novembre 2026

Terza puntata: domenica 6 dicembre 2026

Ogni puntata avrà una durata di 100 minuti (pause pubblicitarie escluse).

Streaming e tv

Dove vedere La famiglia Panini – L’avventura delle figurine in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sarà poi possibile vederla e rivederla sulla piattaforma Disney+.