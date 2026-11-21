Città Segrete: le anticipazioni sulla puntata del programma trasmessa per ricordare Corrado Augias

Questa sera, sabato 21 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda una puntata di “Città Segrete”, uno dei programmi più rappresentativi del percorso televisivo di Corrado Augias, grande giornalista, scrittore e intellettuale italiano morto all’età di 91 anni lo scorso 19 novembre. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

L’appuntamento, con cui Rai Cultura vuole ricordare Augias, racconta New York. Una città disordinata, caotica, piena di contraddizioni, ma dotata di una qualità che la rende unica: la forza, la febbrile vitalità e l’orgoglio di lasciarsi il passato alle spalle per guardare sempre avanti.

In questa puntata dedicata alla “Grande Mela”, il giornalista e conduttore televisivo accompagna il telespettatore alla scoperta di storie note, talvolta leggendarie, e altre quasi sconosciute. Tra i protagonisti del racconto: Audrey Hepburn, Frank Sinatra, John Gotti, Margaret Bourke-White, Charlie Chaplin, Jerome David Salinger e Philippe Petit. E ancora, l’assassinio di John Lennon e la rivalità tra due giganti del giornalismo come Joseph Pulitzer e William Randolph Hearst.

Al centro della narrazione anche i luoghi-simbolo della città: il Chrysler Building, la Morgan Library, il memoriale dell’11 settembre e la Carnegie Hall. Un viaggio storico, artistico e politico attraverso monumenti e vicende che hanno contribuito a plasmare la cultura contemporanea. Un racconto costruito come un gioco di specchi, nel quale il narratore si confronta con le molteplici identità della città, senza mai dimenticare il proprio sguardo di grande giornalista.

Augias conduce il telespettatore tra le strade e i luoghi di New York, ma anche all’interno di uno studio virtuale: una sorta di grande “terrazza” affacciata su New York, tra oggetti 3D e mappe virtuali, che diventano strumenti per esplorarne la storia e le trasformazioni.

Streaming e tv

Dove vedere Città segrete in diretta tv e live streaming? La puntata del programma va in onda stasera, 21 novembre 2026, su Rai 3 in ricordo di Corrado Augias. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.